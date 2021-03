Road to UltraPop: alle 19 parliamo di Unity Engine con Ciro Continisio in diretta su Twitch

L'UltraPop sta per tornare! Si tratta dell'evento 100% digitale dedicato alla cultura pop a 360°. In preparazione alle esclusive dirette che organizzeremo dal 21 al 25 marzo 2021, alle 19 parliamo di Unity Engine con Ciro Continisio di Unity Technologies. Saremo con lui ovviamente in diretta sul canale di Twitch di Multiplayer.it.

Con lui parleremo, ovviamente, di Unity Engine, il popolare motore grafico utilizzato in decine di videogiochi e applicazioni differenti, e del suo stato di forma attuale. Durante la diretta cercheremo anche di sfatare diversi miti che tornano a galla quando si parla di motori grafici.

Per quanto riguarda l'UltraPop si tratta del festival digitale organizzato dal gruppo editoriale NetAddiction. Saranno 5 giorni totalmente live su Twitch dedicati all'intrattenimento, alla scienza ed alla cultura pop a 360 gradi, organizzati e promossi da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com.

Ultrapop Festival è un festival fruibile, gratuito e totalmente digitale, aperto a tutti senza necessità di registrazione, che può essere seguito in da Twitch, Facebook e Youtube oppure in differita su YouTube e anche in Podcast, comodamente da casa o da dove si preferisce, da qualsiasi device; interattivo grazie alle piattaforme social che assicurano il massimo coinvolgimento degli spettatori che possono commentare e interagire live o in differita.

