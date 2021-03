Esport: Mc Donald's e Machete Gaming cercano giocatrici per la McDelivery GGang

Mc Donald's e Machete Gaming hanno annunciato una nuova interessante iniziativa che mescola gli esport con il tentativo di abbattere le barriere di genere anche nel mondo dei videogiochi. Le McDelivery GGang saranno un nuovo team esport tutto al femminile che entrerà nel mondo dei giochi competitivi dalla porta principale, grazie ai consigli e all'esperienza di coach Sypher. Il bello è che tutte le videogiocatrici hanno la possibilità di entrare a far parte della squadra: fino all'8 aprile 2021 le McDelivery GGang accettano le candidature.

Un'occasione imperdibile per tutte le appassionate di gaming, che potranno essere selezionate da McDonald's e da Manuelito "Hell Raton", per entrare a far parte dell'esclusiva McDelivery GGang. Il team prescelto avrà come coach tecnico il pro-player Sypher, già parte di Machete Gaming, e avrà la possibilità di prendere parte ai tornei e alle competizioni esports più prestigiosi e di partecipare a eventi community, per momenti di talk e gameplay con alcuni fra i personaggi più stimati nel mondo del gaming.

Questo permetterà alle giovani pro-player non solo di misurarsi con i grandi del settore, ma anche di crescere come streamer; grazie, infatti, all'esperienza e alle preziose competenze che McDonald's e Machete Gaming metteranno a loro disposizione, avranno l'opportunità unica di farsi conoscere e notare nell'universo del gaming, a 360 gradi, su tutte le piattaforme.

La McDelivery GGang verrà presentata all'interno di uno speciale evento digitale su Twitch alla presenza di Manuelito "Hell Raton". Le ragazze del team saranno protagoniste di una special live in cui potranno raccontarsi, sfidarsi con grandi gamers del mondo esport e partecipare a momenti di entertainment e gameplay con la Machete Gaming e i suoi ospiti. Un'iniziativa che si inserisce in un contesto, quello del gaming, che quest'anno ha registrato numeri da record e che in Italia mostra uno dei tassi di crescita annuale più elevati, pari al 10,6%.

Un trend su cui hanno sicuramente inciso le restrizioni dettate dall'avvento della pandemia di Covid-19 e che - in parallelo al servizio di delivery, formula perfetta da poter associare a momenti di gioco - hanno portato milioni di utenti ad avvicinarsi a questa forma di intrattenimento.