Sony e Tencent investono nel cloud gaming con Ubitus

Sony e Tencent hanno recentemente dimostrato di voler investire in maniera importante nel cloud gaming attraverso una nuova iniziativa di supporto alla compagnia Ubitus K.K., che in Giappone si occupa specificamente di fornire servizi e infrastrutture per questo segmento di mercato.

Nei giorni scorsi, Ubitus ha riferito di aver ottenuto una nuova mandata di investimenti da parte di compagnie di grosso calibro tra cui Sony e Tencent in particolare, oltre anche a Square Enix e altri. Non si tratta di qualcosa di particolarmente nuovo, peraltro: i rapporti tra Sony, Tencent e Ubitus sono ormai consolidati e in questo caso si tratta semplicemente di un incremento negli investimenti registrato da quest'ultima compagnia, che di conseguenza si riflette negli interessi economici delle altre.

Detto questo, non c'è dubbio che Sony sia interessata all'ambito cloud per il prossimo futuro, con un'iniziativa che prosegue ormai da tempo, così come Tencent sta incrementando la propria posizione di rilievo nell'ambito dei servizi online per i videogiochi. Ubitus, peraltro, è la stessa compagnia che propone la base tecnologica per alcuni giochi in cloud anche per Nintendo Switch, come Control e Resident Evil 7 in Giappone.

Curiosamente, i servizi di Ubitus si appoggiano in gran parte all'infrastruttura cloud Azure di Microsoft, che evidentemente risulta spesso presente dove si parla di imponenti basi strutturali basate su questa tecnologia.