Death Note, il cosplay di Misa Amane da Kalinka Fox è letale

Death Note è la fonte d'ispirazione per questo cosplay di Misa Amane da parte di Kalinka Fox, cosplayer che abbiamo già apprezzato in diverse altre interpretazioni e che anche in questo caso svolge perfettamente il suo ruolo.

Uno dei personaggi ricorrenti e di importanza sempre maggiore all'interno del cast di Death Note, Misa è una modella e sostenitrice di Kira, che assurgerà poi a un ruolo decisamente importante con l'avanzare della storia, che qui evitiamo di riportare nel dettaglio per non incappare in potenziali spoiler nel caso non abbiate già seguito la serie.

Vi basti sapere che si tratta di un personaggio ben più profondo e complesso di quanto possa apparire, che avrà una notevole importanza nello svolgersi degli eventi riguardanti anche Light Yagami. L'ottima Kalinka Fox riprende in maniera notevole lo stile tipico di Misa in questa foto pubblicata su Instagram.

Si tratta di una ragazza di bell'aspetto, caratterizzata da uno stile decisamente oscuro e gotico nell'abbigliamento e negli accessori utilizzati, che contrasta con la capigliatura bionda e la carnagione estremamente chiara, creando un effetto di notevole impatto.

La cosplayer, di suo, ci mette anche una presenza fisica notevole, che va piuttosto oltre l'esile figura che avrebbe la Misa originale, ma l'interpretazione risulta comunque molto azzeccata e piacevole.

