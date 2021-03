Xbox Store: giochi Xbox Series X|S e One in sconto tra Square Enix, EA e tanti altri

Su Xbox Store partono i nuovi sconti settimanali all'interno della classica iniziativa dei Deals with Gold, che racchiude comunque diverse promozioni anche all'esterno dell'abbonamento Live Gold, con numerose offerte sui giochi Square Enix, EA, Ubisoft e vari altri.

Gli sconti in questione sono validi dal 16 al 22 marzo e riguardano sia Xbox Series X|S e Xbox One che Xbox 360, ma ci concentriamo sui primi in particolare, rimandando comunque alla pagina ufficiale di Major Nelson per l'elenco completo di tutte le offerte disponibili in questi giorni.

Ci limitiamo dunque a riportare qui qualche esempio particolarmente interessante, ma ce ne sono davvero molti in giro per questa settimana.

Tra i giochi da tenere d'occhio c'è A Plague Tale: Innocence al prezzo di 12,49 euro, Anthem a 6,99 euro, Borderlands 3: Next Level Edition a 26,24 euro (invece di 74,99), Crash Bandicoot 4: It's About Time a 45,49 euro, Disintegration a 14,99 euro, FIFA 21 Ultimate Edition con upgrade a Xbox Series X|S a 39,99 euro (invece di 99,99), Ghost Recon: Breakpoint Ultimate Edition a 29,99 euro (invece di 119 euro), Mafia 2: Definitive Edition a 14,99 euro, Marvel's Avengers a 34,99 euro, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 14,99 euro, l'Expansion Pass di The Outer Worlds a 19,99 euro, Deus Ex: Mankind Divided a 4,49 euro e Titanfall 2: Ultimate Edition a 4,49 euro.