Marvel's Spider-Man: Miles Morales torna in testa alla classifica vendite UK

Marvel's Spider-Man: Miles Morales torna ad essere il gioco più venduto nel Regno Unito per la settimana appena trascorsa, in testa alla classifica vendite software per il mercato britannico grazie anche al ritorno di nuove scorte di PS5 in tale area, probabilmente.

Lo stesso Marvel's Spider-Man: Miles Morales aveva iniziato la propria ascesa già all'inizio di marzo, in concomitanza con il riaffacciarsi di nuove scorte di PS5 nel Regno Unito, ma ha infine riconquistato la vetta nella settimana appena conclusa.

Il gioco di Insomniac Games spezza dunque, parzialmente, il dominio di Nintendo Switch e in particolare di Nintendo, che per il resto produce 6 dei 10 titoli presenti nella top ten. Super Mario 3D World + Bowser's Fury scende dunque in seconda posizione dopo essere stato primo fino alla settimana scorsa, seguito dal solito Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe, con Minecraft (per Nintendo Switch) e chiudere la prima metà della top ten.

Classifica software UK 8-14 marzo: