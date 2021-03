PS5: nuove scorte fanno crescere le vendite di Spider-Man, la classifica UK

Con l'arrivo di nuove scorte di PS5 nel mercato UK, i giocatori hanno acquistato nuove copie di Marvel's Spider-Man Miles Morales, che ottiene quindi la seconda posizione della classifica UK di fine febbraio. La scorsa settimana il gioco era alla nona posizione e questa volta ha mancato la prima posizione di solo mille copie. La crescita, precisamente, è del 172% settimana su settimana.

Anche Demon's Souls risale di molto la classifica, arrivando alla 21esima posizione: pur vero che non è un risultato incredibile in valori assoluti, dobbiamo ricordare che la scorsa settimana non era nemmeno nell Top 40 della classifica UK; la crescita è pari a +123% settimana su settimana. Le nuove scorte di PS5 condizionano, ovviamente, le vendite dei giochi e nel complesso la crescita dei giochi scatolati è del 64% rispetto alla scorsa settimana. Ricordiamo anche che questi dati fanno unicamente riferimento alla versione scatolate dei giochi e non includono quelle digitali: le effettive vendite sono quindi superiori.

Vediamo però la classifica UK completa della scorsa settimana, che chiaramente non include solo giochi PS5:



Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man Miles Morales The Last of Us Parte 2 FIFA 21 Persona 5 Strikers Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Call of Duty Black Ops Cold War Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch)

Come potete vedere, al primo posto troviamo Super Mario 3D World + Bowser's Fury che mantiene la propria posizione in cima alla classifica UK. Inoltre, notiamo la terza posizione di The Last of Us Parte 2 che non era presente nella Top 40 della scorsa settimana: il gioco è stato messo in sconto presso i più grand rivenditori a 20 sterline ed ha quindi visto una crescita pari al +3992%.

Ottima partenza anche per Persona 5 Strikers che alla prima settimana è alla quinta posizione. Per il resto, la classifica UK è composta da giochi Switch e da evergreen come Grand Theft Auto 5 e il più recente capitolo di Call of Duty.

Rimanendo in tema PS5, Horizon Forbidden West non è rimandato al 2022, nuovi report sembrano smentire i rumor.