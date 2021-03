Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 01/3/2021

Le offerte Amazon di oggi partono con un videogioco, con il ritorno al prezzo più basso per Star Wars: Squadrons non a caso in vista dell'arrivo su Xbox Game Pass, ma hanno per protagonisti componentistica e smartphone. In prima fila c'è la tastiera meccanica Corsair K95 RGB Platinum, in versione inglese ma comunque QWERTY e comunque quasi al prezzo più basso, mentre a seguire troviamo due kit di memoria da 16 GB in forte sconto, benché uno dei due non sia immediatamente disponibile, che sono perfetti per configurazioni di fascia media. Ottimo inoltre lo sconto sullo storage M.2 da 512 GB di ADATA. Chiudono infine le offerte un'offerta lampo sull'Ulefone Note 9P e un piccolo sconto sul già molto conveniente OPPO A72.

