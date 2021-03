Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00: fate le vostre domande!

Se avete l'herpes saprete sicuramente quanto fastidio può dare il suo ritornare continuamente, come il Multiplayer Risponde, del resto, la rubrica live condotta da Vincenzo Lettera in cui vi invitiamo a inviarci le vostre domande. Fortunatamente non lo fate quasi mai, segno che avete un'intelligenza viva che non si lascia condizionare da una notizia. Bravi, continuate così. Non fatelo nemmeno oggi, così alle 16:00 il buon Vincenzo potrà dedicarsi alla lettura invece di perdere tempo con voi. Se proprio non potete farne a meno, scrivetele nei commenti e vedrà di darvi una risposta.

Cosa chiedergli? Ad esempio potreste voler sapere se è stato più inutile il Direct di Nintendo o lo State of Play di Sony. Oppure potreste voler sapere come mai Square Enix impiega così tanto a dare un seguito a Final Fantasy VII Remake. Magari perché perde tempo a dare strani sottotitoli ai port per le altre piattaforme? Ottima ipotesi. Chiedete comunque a Vincenzo, perché è lui la nostra Sibilla Cumana

Qualsiasi siano i vostri interessi non indugiate e fate domande, domande, domande. Inondateci per non rendere triste Vincenzo!

