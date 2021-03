League of Legends: il cosplay di Caitlyn firmato Angie Arrow è magnetico

League of Legends è da sempre una fonte praticamente inesauribile di cosplay, come dimostra anche questo di Caitlyn da parte di Angie Arrow, che interpreta la cecchina del MOBA di Riot Games in maniera perfetta.

Angie Arrow, conosciuta anche come roga_na_noge su Instagram, è una modella russa alquanto specializzata nei vari personaggi femminili di League of Legends, ma non solo. In questo caso, la sua riproduzione di Caitlyn lascia veramente a bocca aperta, per la qualità del costume ma anche per la somiglianza derivante dalla conformazione del viso, che sembra praticamente disegnato vista la perfezione dei lineamenti.

Caitlyn, di per sé, è un personaggio particolarmente affascinante anche all'interno di un cast ricco di potenziali "waifu" come League of Legends: nota come la migliore agente di Piltover, o lo "sceriffo di Piltover", la ragazza è specializzata nella caccia ai criminali della sua città,spesso in coppia con Vi. È un tiratore di ruolo, in grado di colpire a distanza grazie al suo particolare fucile di precisione hextech, ma caratterizzata anche da una grande astuzia.

A tutto questo bisogna aggiungere anche un aspetto veramente affascinante, come risulta evidente dal cosplay di Angie Arrow o roga_na_noge, di cui consigliamo una scorsa anche alle altre interpretazioni di ulteriori personaggi.

