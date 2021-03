Xbox Series X|S: Dolby Vision sui giochi in arrivo, già disponibile in alpha test

Xbox Series X|S stanno iniziando a ricevere il supporto per il Dolby Vision applicato ai videogiochi, almeno per quanto riguarda gli utenti Insider attualmente presenti nell'alpha testing ring, che hanno iniziato a ricevere la funzionalità attiva sulle proprie console.

Questo significa che è previsto per il prossimo periodo per tutti gli utenti: non ci sono tempistiche standard precise in questi casi, ma è altamente probabile che entro i prossimi mesi il supporto per il Dolby Vision sui giochi venga rilasciato su tutte le Xbox Series X|S attraverso un rollout pubblico alla fine della fase di test.

Come è ormai noto, Xbox Series X|S supportano in esclusiva Dolby Vision e Dolby Atmos anche per quanto riguarda i videogiochi, con la parte audio già disponibile e a quanto pare il Dolby Vision ormai in arrivo in tempi relativamente brevi. Ovviamente, è necessario possedere una TV o un monitor in grado di supportare il Dolby Vision, ma in tal caso l'opzione si aggiungerà alle caratteristiche attivabili o disattivabili nel pannello delle opzioni di Xbox Series X|S.

"Come abbiamo annunciato l'anno scorso, siamo emozionati nel portare il supporto al Dolby Vision per il gaming alle nostre console Xbox nel 2021", ha riferito un portavoce a Forbes, rispondendo a una domanda diretta sulla questione dopo i primi avvistamenti della funzionalità. "Questa caratteristica si trova attualmente in fase di testing e avremo ulteriori annunci da fare per quanto riguarda il periodo di rilascio per tutti e la funzionalità tra poco".

Dunque non resta che attendere notizie ufficiali ma intanto il Dolby Vision risulta attivo per coloro che fanno parte dell'alpha test ring di Xbox Series X|S: in base a quanto riportato da alcuni di questi, la funzionalità risulta utilizzabile ed è stata testata per vari giochi come Borderlands 3, Gears 5, Wreckfest e Halo: The Master Chief Collection.

Secondo le prime testimonianze, sembra che l'applicazione del Dolby Vision comporti notevoli miglioramenti per quanto riguarda luminanza, livelli del nero, contrasto e saturazione dei colori, anche rispetto all'HDR10. Lo scorso ottobre, Dolby Vision e Dolby Atmos si erano presentati in un teaser trailer.