Xbox Series X e S: Dolby Vision e Dolby Atmos si presentano in un teaser trailer

Xbox Series X e S potranno contare sul supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos in esclusiva, per quanto riguarda i videogiochi, e la questione comincia ad essere pubblicizzata anche dalla stessa Dolby con alcuni tweet promozionali come quello riportato qui sotto con teaser trailer.

Nella fattispecie, possiamo vedere qui sotto un messaggio contenente un breve teaser trailer incentrato sull'applicazione del Dolby Vision in ambito videoludico: non si tratta di una dimostrazione tecnica ma di una semplice anticipazione delle variazioni che questa tecnologia può comportare nei videogiochi.

Il Dolby Vision è il sistema elaborato dai Dolby Laboratories per incrementare la resa dei colori e l'illuminazione, attraverso un maggiore contrasto cromatico dinamico e un utilizzo migliore dell'HDR, ovvero l'High Dynamic Range, in modo da rendere i colori più vivi e le tonalità scure più profonde, cosa che dovrebbe restituire un'immagine più vivace.

Il sistema è stato utilizzato finora per contenuti video, tra film cinematografici e show televisivi, con ottimi risultati sui TV che supportano ufficialmente il sistema Dolby Vision, ma adesso questo approderà ufficialmente anche nei videogiochi su Xbox Series X e Series S.

Come riferito nel tweet sotto, che sostanzialmente ribadisce quanto affermato con l'annuncio sull'esclusività dei sistemi Dolby su piattaforme Microsoft, Dolby Vision arriverà nel 2021, mentre Dolby Atmos sarà già disponibile al lancio di Xbox Series X e Series S, essendo in effetti già utilizzato da Xbox One X e Xbox One S per incrementare la qualità dell'audio, con ulteriori implicazioni nella next gen grazie all'hardware dedicato all'audio 3D.