Road to Next-Gen, la nuova rubrica di Multiplayer.it dedicata a PS5 e Xbox Series X e S, torna oggi alle 19:00

Torna oggi la Road to Next-Gen, ossia la rubrica di Multiplayer.it dedicata a PS5 e Xbox Series X e Series S, le console di nuova generazione. Come sempre andrà in onda sul nostro canale Twitch, dedicata alla nuova generazione di console.

L'appuntamento di oggi è per le ore 19:00, giusto prima di cena. Consideratelo un aperitivo da passare sul canale Twitch di Multiplayer.it, con Umberto Moioli e Vincenzo Lettera che discuteranno delle notizie principali degli ultimi sette giorni riguardanti in particolare PS5 e Xbox Series X.

Nell'ultima settimana non ci sono state grosse rivelazioni come l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, ma si parlerà sicuramente dei dettagli emersi sui giochi di lancio di PS5 e sull'andamento delle prenotazioni di entrambe le console, a quanto pare ottimo.

Comunque sia state sicuri che gli argomenti di discussione non mancheranno per la seconda puntata del Road to Next-gen! Per avere tutte le informazioni sulla nuova generazione in arrivo, dunque, non mancate all'appuntamento di oggi alle ore 19:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it insieme a Vincenzo e Umberto.

