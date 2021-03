The Last of Us 2, giocare con Joel al posto di Ellie è possibile con una mod

The Last of Us 2 può essere giocato utilizzando Joel per buona parte degli eventi, sostituendo Ellie con l'amato personaggio in questione, peccato che il tutto sia fattibile solo attraverso una mod.

Come mostrato dallo youtuber Smasher248 nel video riportato qui sotto, un lungo processo di elaborazione sta portando alla costruzione e all'ampliamento della particolare mod in questione. Purtroppo, la scena del modding su console non è propriamente semplice e aperta a tutti, motivo per il quale questa modifica sarà probabilmente limitata allo stesso Smasher248 e pochi altri.

Tuttavia, possiamo vederne i risultati: si tratta chiaramente di una forzatura, visto che di fatto è una sostituzione totale del modello di Ellie con quello di Joel ma senza modificare i contenuti del gioco, dunque la storia e le scene d'intermezzo possono sembrare anche piuttosto bizzarre, ma agli amanti del personaggio in questione può fare comunque piacere.

Per il momento, con la modifica è possibile giocare con Joel all'interno di vari livello come la Eastbrook Elementary e altre zone della prima giornata a Seattle, con tanto di possibilità di modificare l'aspetto del personaggio tra diverse scelte. Tra queste, c'è anche un Joel più giovane, in linea con il suo aspetto dal primo The Last of Us.

Il problema è che, trattandosi di una sostituzione di modello, persistono delle imperfezioni legate soprattutto alle animazioni, che restano calcolate sul modello di Ellie e restituiscono un impatto un po' strano, visto che le movenze sono quelle della ragazza, sebbene non siano marcatamente diverse da quelle che potrebbero essere i movimenti di Joel.

Nel frattempo, è emerso che Naughty Dog cerca un Economy Designer per un gioco live service e in molti pensano che si tratti della modalità multiplayer di The Last of Us 2.