Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster su PC, PS4 e Nintendo Switch: data di uscita e dettagli

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster arriverà anche su PC oltre che su PS4 e Nintendo Switch, ormai è praticamente ufficiale, e ha anche una data di uscita con vari dettagli relativi alle diverse edizioni previste, tra le quali la Digital Deluxe Edition.

Dopo la comparsa sui listini di PEGI ed ESRB, è stata lanciata ufficialmente la pagina Steam di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster in versione PC, rendendo di fatto la questione confermata, sebbene non ci sia ancora un comunicato specifico da parte di Sega e Atlus. La data di uscita è il 25 maggio 2021, come era emerso già dai leak precedenti.

Si tratta, come dice chiaramente il titolo, della versione rimasterizzata in alta definizione del terzo capitolo della storica serie di Atlus, uscito originariamente su PS2 tra il 2004 e il 2005. Vediamo la sinossi presente nella pagina Steam del gioco:

Risveglia il demone che è in te nella versione aggiornata del rinomato classico ATLUS, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster.

Quando avviene la Concezione, un'apocalisse eterea, una giornata come tante altre a Tokyo si trasforma in un disastro. Ciò che resta del mondo viene inghiottito dal caos, mentre la città viene devastata dalla rivolta dei demoni. Coinvolto in una guerra tra dei e demoni, le tue scelte possono garantire la vita, la rinascita o la morte, decidendo chi trionferà.

La versione PC costa 49,99 euro in versione standard, ma è presente anche una Edizione Deluxe Digital al prezzo di 69,99 euro che arricchisce in maniera sostanziale i contenuti. All'interno di questa troviamo:

Gioco principale Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Maniax Pack (con Dante di Devil May Cry come ospite speciale)

Mercy and Expectation Map Pack (con "Little Master's Mercy" e "Master's Expectaion")

Shin Megami Tensei BGM Pack (4 pacchetti per un totale di 8 tracce)

Merciful Difficulty (un livello di difficoltà più facile)

Chronicle Pack (aggiunge Raidou dalla serie Devil Summoner, presente nella versione base su PS4 e Nintendo Switch e in DLC gratuito su PC)