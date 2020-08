Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster ha Dante di Devil May Cry come ospite speciale

Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, la riedizione rimasterizzata annunciata pochi giorni fa, conterrà un particolare cross-over con Devil May Cry nella forma di Dante, che sarà un personaggio giocabile al suo interno aggiunto come DLC.

D'altra parte, si tratta anche in questo caso di un ritorno al passato: anche nell'originale era presente una collaborazione di questo tipo, con Dante protagonista di un breve cameo all'interno del gioco. La questione fece peraltro un certo scalpore perché il publisher europeo Ghostlight all'epoca pensò bene di sfruttare la cosa aggiungendo un disclaimer sulla copertina del gioco originale che esclamava entusiasta "featuring Dante from the Devil May Cry series", nonostante la presenza del personaggio fosse estremamente ridotta nel gioco come singola boss fight.

Evidentemente, anche le varie battute e i meme emersi in seguito devono aver spinto Atlus a insistere su questa strada proponendo la presenza di Dante anche nella riedizione del gioco. In questo caso, sarà un personaggio utilizzabile attraverso DLC, dunque evidentemente il suo ruolo sarà diverso nel remake come personaggio giocabile.

Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster è stato annunciato con trailer per Nintendo Switch e PS4 il mese scorso e da lì abbiamo avuto anche un video con 14 minuti di gameplay e un'anteprima dedicata al gioco in questione.