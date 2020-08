Marvel's Avengers: contenuti esclusivi anche con Virgin, Verizon, Intel e gomme da masticare

Marvel's Avengers sembra essere sempre più una sorta di piattaforma commerciale aperta a numerose collaborazioni in termini di marketing, vista la recente scoperta di ulteriori contenuti esclusivi in arrivo e legati a marchi vari come Virgin, Verizon, Intel e gomme da masticare, nientemeno.

Il gioco ha già fatto molto discutere nei giorni scorsi per l'annuncio della presenza di Spider-Man in esclusiva per la versione PS4 e PS5, all'interno dell'iniziativa destinata a portare vari contenuti esclusivi PlayStation all'interno del gioco.

Il fatto che il medesimo gioco su altre piattaforme risulti dunque mancante di alcune parti, non compensate a quanto pare dalla presenza di altri personaggi o altri contenuti, non è andata giù a molte persone, a prescindere dai possibili diritti di prelazione che Sony può vantare sull'uso di Spider-Man o meno.

Tuttavia, sembra sia solo un aspetto delle varie collaborazioni di marketing che avranno per protagonista Marvel's Avengers e i suoi super-eroi, come emerso nei giorni scorsi: a quanto pare, i personaggi potranno essere personalizzati con skin e accessori in linea con diversi marchi in base a varie partnership.

Non sono ancora noti i contorni precisi delle iniziative, dunque non è chiaro quali siano i requisiti per accedervi, ma a quanto pare i clienti Virgin, Verizon e Intel potranno contare su costumi e skin esclusivi e in qualche modo a tema con i marchi in questione, con colori e modifiche peculiari agli abiti e agli accessori dei super-eroi.

Tuttavia, la collaborazione più bizzarra è probabilmente quella con 5 Gum: quest'ultima è una marca di gomme da masticare diffusa soprattutto in USA (non è chiaro se sia presente anche dalle nostre parti in qualche forma) che avrà anche lei un contenuto esclusivo. I pacchetti di queste gomme garantiranno infatti dei piccoli particolari cosmetici per i personaggi, valuta in-game e anche un emote speciale di Ms. Marvel che mastica il chewing gum e fa la bolla.

Tutte cose piuttosto normali se si pensa che Marvel's Avengers è destinato ad essere un GaaS in piena regola, ovvero un gioco "live service" con tutti gli annessi e connessi in termini di personalizzazione dell'esperienza, aggiunta di contenuti e rimandi social, ma che possono comunque risultare un po' bizzarri considerando la dimensione della produzione e la struttura base del gioco.