Steam Game Festival tornerà a ottobre con nuove demo e anteprime

Lo Steam Game Festival tornerà a ottobre, con una nuova mandata di novità tra demo e anteprime da provare per tutti gli utenti del digital delivery Valve, annunciato da Geoff Keighley su Twitter.

La prima mandata dello Steam Game Festival ha avuto luogo in corrispondenza dei Game Awards di dicembre 2019, con altre due organizzate successivamente tra cui quella andata in scena a giugno con il Summer Game Fest, che ha consentito di provare diverse novità all'interno degli eventi organizzati in sostituzione dell'E3 2020 cancellato.

Si tratta di una iniziativa che consente di provare vari giochi in anteprima attraverso demo e altre soluzioni simili, che a quanto pare tornerà anche a ottobre: per la precisione, lo Steam Game Festival è destinato a tornare dal 7 al 13 ottobre, come riferito da Geoff Keighley, con "un'altra possibilità per giocare ad anteprime gratuite di giochi in arrivo", a quanto pare.

Non ci sono ancora notizie sui contenuti di questa mandata, ma probabilmente avranno a che fare con titoli in uscita tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, probabilmente, oltre a possibilità di giocare gratuitamente a qualche gioco già disponibile nel periodo in questione.