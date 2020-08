Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, la data di lancio svelata dai dataminer

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è disponibile ormai da circa due mesi: il debutto risale alla metà del mese di giugno 2020, e i suoi contenuti hanno accompagnato i giocatori praticamente per buona parte di questa estate. Finalmente arrivano maggiori dettagli circa la Stagione 4.

Avete capito bene, Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ha una data di lancio, ed è anche sorprendentemente vicina: se tutto procede come da copione, l'inizio della nuova stagione avverrà il prossimo 27 agosto 2020, tra circa due settimane, precisamente di giovedì (data perfetta, perché così debutterebbero anche le nuove sfide).

Queste informazioni arrivano, nelle ultime ore, da tutti i principali dataminer e leaker di Fortnite Battaglia Reale: ciò che sorprende è l'assenza di qualsiasi tipo di rinvio, slittamento o ritardo (gli stessi che hanno caratterizzato già la Stagione 1 e la Stagione 2 del Capitolo 2). Il tema della nuova stagione è attualmente ignoto, ma dati i recenti leak a tema Thor e Galactus potrebbe essere a tema Supereroi. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

La più recente novità a tema Fortnite consiste nell'introduzione delle automobili: SypherPK ha già realizzato un video in cui spiega come utilizzarle, l'avete visto?

Fortnite season 4 is set to release on the 27th atm we have no delays and hopefully it stays like that! If this season doesn't get a delay it will be a great length for a season. Have you guys enjoyed this season? #Fortnite