TikTok spiava gli utenti Android, la conferma dal Wall Street Journal

TikTok spiava gli utenti Android. L'avete sempre sospettato magari, ma non erano disponibili vere e proprie prove; e senza prove, si sa, non si possono accusare persone o aziende. Ma la situazione è cambiata nelle scorse ore, con l'intervento del Wall Street Journal: e la situazione a livello mondiale di TikTok e di ByteDance si complica così notevolmente.

Il Wall Street Journal ha confermato che TikTok spiava gli utenti su smartphone Android tracciando gli indirizzi MAC dei dispositivi; la raccolta dei dati personali sarebbe avvenuta bypassando il sistema di protezione di Android, con un livello nascosto di crittografia. Va detto che l'app cinese avrebbe interrotto questo comportamento fraudolento nel mese di novembre 2019. Ma sono dettagli che, soprattutto in questo periodo difficile per ByteDance, suonano un po' come la definitiva condanna a morte.

Difatti TikTok è stata già bannata negli Stati Uniti, in India e ad Hong Kong proprio perché reputata un rischio per la sicurezza nazionale: forse Trump, al di là dei metodi, non aveva poi tutti i torti nel firmare gli ordini esecutivi per estrometterla dal paese. Attualmente, comunque, Microsoft vuole ancora acquistare TikTok.

Ma torniamo all'accusa di spiare gli utenti su Android: il Wall Street Journal ha esaminato tutte le versioni dell'app rilasciate tra il 2018 e il 2020; ByteDance avrebbe spiato gli utenti per 15 mesi, fino alla fine del 2019. Il tracciamento era nascosto da un livello aggiuntivo di crittografia, inoltre non poteva essere modificato, personalizzato o eliminato, infine non poteva neppure essere approvato dall'utente; ci pensava l'app ad attivarlo di default, senza avvisarlo. Tutto ciò è stato commentato da TikTok con il seguente comunicato stampa minimalista: "L'attuale versione di TikTok non raccoglie indirizzi MAC". L'attuale, appunto: e i precedenti?