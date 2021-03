Apex Legends, il cosplay di Loba di Hannah Stockings unisce superstar di Tiktok e videogiochi

Apex Legends ha trovato una cosplayer d'eccezione in Hannah Stockings, che forse da queste parti non è molto conosciuta ma è nota un po' in tutto il mondo come una sorta di influencer star di TikTok, che in questo caso si è dedicata a un cosplay di Loba.

Hannah Stockings è dunque una "personalità di internet", come viene definita in maniera ufficiale, che è diventata famosa in particolare attraverso i video su TikTok ma che ha un profilo Instagram ovviamente molto seguito, con milioni di follower sparsi tra i vari social network.

Non è proprio la tipica persona che si metterebbe a fare cosplay di videogiochi, per questo motivo la sua interpretazione di Loba appare alquanto sorprendente. L'altro motivo che la rende notevole è che si tratta di una ricostruzione decisamente ben fatta e convincente: Loba è in effetti uno dei personaggi più utilizzati dai cosplayer tra quelli di Apex Legends, per non dire la più reinterpretata in assoluto.

Il motivo risiede probabilmente nel suo essere una combattente alquanto glamour, che si presta bene a foto utilizzabili sui social network anche da influencer di un certo livello come la Stockings, che vediamo esibirsi in questa ottima ricostruzione della "ladra dell'alta società" di Apex Legends nel set di foto pubblicato su Instagram, riportato qui sotto.

