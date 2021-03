Nintendo Switch: Nvidia chiude la produzione del SoC della console quest'anno?

Nintendo Switch potrebbe vedere presto terminata la produzione del suo chip centrale da parte di Nvidia, che secondo alcune fonti avrebbe intenzione di chiudere la produzione del SoC alla base della console Nintendo entro il 2021.

Non si tratta di notizie ufficiali ma di un report di GameReactor, che cita una fonte interna o vicina a Nvidia: in base a questo, sembra che la compagnia abbia intenzione di chiudere definitivamente la produzione del Tegra X1 Mariko, utilizzato come system on chip centrale di Nintendo Switch, nel corso del 2021.

Questo renderebbe l'uscita del presunto nuovo modello con display OLED Samsung da 7 pollici, con tanto di 4K e migliorie, rumoreggiato di recente come in arrivo nel corso del 2021 una sorta di step evolutivo obbligato per la console, che si ritroverebbe di fatto a dover necessariamente passare a un hardware più moderno.

In questo senso, il presunto Nintendo Switch Pro sarebbe destinato a soppiantare il Nintendo Switch standard già presente sul mercato, in quanto quest'ultimo non sarebbe più producibile, almeno con i medesimi componenti con cui è assemblato al momento.

L'Nvidia Tegra X1 Mariko si trova alla base sia di Nintendo Switch Standard che di Nintendo Switch Lite, dunque un cambiamento sarà necessario per la linea produttiva di entrambe le console. È anche possibile che questo venga sostituito da un chip analogo di più recente produzione che non sia destinato a modificare sensibilmente le prestazioni della console, ma al momento si tratta solo di speculazioni, anche perché la fonte non parla di conseguenze dirette su Nintendo Switch.

Nel frattempo, è spuntato l'update 11.4.0 in arrivo per la console Nintendo, in attesa di ulteriori informazioni sul futuro nel fronte hardware.