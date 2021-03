Xenoblade Chronicles, il cosplay di Pyra e Mythra di Raineemery e RenFisher è da Smash Bros

Xenoblade Chronicles è la fonte d'ispirazione per questo doppio cosplay da parte di Raineemery e RenFisher, ma torna perfettamente in tema per la recente aggiunta di Pyra e Mythra nel cast di Super Smash Bros. Ultimate, dunque vale due volte doppio.

Oltre a rappresentare due personaggi in un colpo solo, di fatto ora rappresenta anche due giochi contemporaneamente, dunque non potevamo esimerci dal cogliere questa offerta speciale. A parte i conteggi, la ricostruzione delle due combattenti è davvero notevole e rappresenta in maniera convincente i personaggi in questione.

Pyra e Mythra, come ben sappiamo, sono state aggiunte di recente al roster di Super Smash. Bros Ultimate come due combattenti intercambiabili e armate di spada: purtroppo in questo caso ci sono solo i costumi senza le armi, ma il lavoro svolto è notevole, considerando anche come in entrambi i casi si tratti di personaggi un po' complicati da riprodurre con ago, filo e materiali plastici assortiti.

Da notare anche che il frammento di video è stato ripreso di un Anime Expo di qualche anno fa, cosa che ci fa anche ricordare i bei tempi andati di quando si poteva prendere parte alle convention e agli eventi in presenza di masse di persone senza doversi preoccupare più di tanto, cosa che al giorno d'oggi è quasi commovente.

