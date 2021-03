Xbox Series X: gioco esclusivo di From Software in sviluppo secondo un report

Secondo un nuovo report, Microsoft si è assicurata una nuova esclusiva per la propria console di nuova generazione, Xbox Series X|S. Precisamente, Microsoft starebbe lavorando con From Software - creatori di Dark Souls, Sekiro, Bloodborne e del venturo Elden Ring - per la creazione di un gioco esclusivo, precisamente un gioco di ruolo ad ambientazione sci-fi, pubblicato direttamente da Microsoft (in altre parole, sarebbe un'esclusiva totale, non temporale).

Sfortunatamente questo è tutto quello che il report ci permette di scoprire riguardo a questo nuovo presunto gioco esclusivo di From Software per Xbox Series X|S. Nel caso fosse vero, sarebbe di certo un punto di forza per la console Microsoft: From Software è da anni uno degli studios preferiti del pubblico e, ricordiamolo, l'ultimo accordo di esclusività ha permesso la creazione di Bloodborne, uno dei titoli migliori della passata generazione.

Il report proviene da Miles Dompier di Windows Central, il quale afferma comunque che per ora si tratta di una raccolta di informazioni basata su voci di corridoio che ha avuto modo di udire. Non possiamo quindi affermare che si tratti al 100% di un leak legittimo e corretto. È anche possibile che Microsoft e From Software fossero in trattativa per un gioco esclusivo per Xbox Series X|S, ma che il tutto sia già sfumato e che i leaker non ne siano a conoscenza.

Esclusività o meno, i giocatori sarebbero di certo curiosi di vedere un nuovo gioco di From Software, soprattutto se di genere sci-fi: il team ha sempre optato per ambientazioni storiche (più o meno accurate) e in ambito souls-like non ha mai tentato la via della fantascienza. Per il momento, però, dobbiamo ancora scoprire qualcosa di ufficiale su Elden Ring, perciò qualsiasi tipo di informazione sul nuovo progetto dello studio dovrà probabilmente attendere.

Parlando proprio di Elden Ring, pare che il PvP ritornerà e "il trailer non ha svelato nulla di importante".