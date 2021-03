Elden Ring: PvP ritornerà e "il trailer non ha svelato nulla di importante", leak

Elden Ring è stato al centro dell'attenzione dei fan negli ultimi giorni grazie al leak di un trailer. Un insider di ResetEra - il noto Omnipotent - ha rilasciato alcune informazioni in merito al gioco di From Software proprio in risposta al trailer circolato online. Tra le varie informazioni abbiamo avuto modo di scoprire che il PvP ritornerà.

Omnipotent afferma che le funzioni online saranno parte di Elden Ring: ricordiamo che Sekiro Shadow Die Twice - precedente opera di From Software - non dispone di alcuna modalità multigiocatore, quindi si tratterebbe di un gradito e atteso ritorno per i fan. L'insider non si è però fermato qui: ha anche dichiarato che tornerà il sistema di classi in stile Dark Souls che permette di dare un punto di partenza al proprio personaggio senza però imporre limiti sulla crescita. Anche la personalizzazione estetica del personaggio ritornerà.

L'insider ha poi spiegato che il leak non è stato una "fuoriuscita di informazioni controllata e volontaria". Addirittura, afferma che questo video potrebbe essere stato creato da Bandai internamente e che From Software non ne conosceva l'esistenza. Questo filmato non era pensato per essere visto dal pubblico. Omnipotent afferma che un trailer è in arrivo "presto", ma questo leak non è in alcun modo legato. Non crede inoltre che ora la compagnia si senta forzata dal rilasciare un trailer di Elden Ring il prima possibile.

Inoltre, l'insider afferma che questo trailer di Elden Ring non ha mostrato nulla di importante. Ad esempio, il leak non ha mostrato alcunché del sistema meteorologico. C'è però un dettaglio che abbiamo avuto modo di notare dal trailer e che rappresenta fedelmente Elden Ring: i colori. Omnipotent afferma che questo nuovo gioco è più colorato rispetto ai precedenti: si tratta di una scelta intenzionale. Non mancheranno cose "oscure", ma la luminosità è parte del gioco.

Come sempre, vi ricordiamo che parliamo di rumor, non di informazioni ufficiali. Se volete vedere il trailer trafugato: ecco il video in versione completa di Elden Ring.