Fortnite: una sea shanty famosa su TikTok diventa un'emote per il battle royale

Fortnite si costruisce attorno alla cultura pop moderna. La stagione 5 sta sfruttando sempre di più molteplici cross-over con opere famose, come Alien, Predator, Terminator, ma anche altri giochi come God of War e Street Fighter. Ora, Epic Games ha introdotto nel suo battle royale anche una parodia di Wellerman, una sea shanty divenuta famosissima su TikTok, a partire dalla quale è stata creata un'emote.

Una "sea shanty", nel caso nel quale non lo sappiate, altro non è che una canzone piratesca, come quelle che molti avranno udito all'interno di Assassin's Creed 4 Black Flag mentre navigavano in mare aperto. Wellerman è divenuta estremamente famosa su TikTok e ovviamente Fortnite non si è fatto sfuggire l'occasione per creare un'emote a tema che è disponibile nel Negozio in-game del battle royale.

Fortnite: la sea shanty Wellerman è molto famosa su TikTok

La parte interessante è il modo in cui funziona: se la usate come emote di squadra il vostro personaggio comincerà a suonare un tamburello e canterà la parodia in stile Fortnite di Wellerman. Ogni volta che un membro di unisce alla squadra, si aggiungerà una nuova voce alla canzone. Il costo dell'emote è di 500 V-Bucks e, come detto, è disponibile nel Negozio.

L'origine della fama di questa sea shanty è Nathan Evans, un postino scozzese che ha pubblicato un video nel quale la cantava tramite il proprio profilo TikTok. Altre persone si sono unite a lui in duetto e la cosa è divenuta virale. Tutti su TikTok la conoscono e ora anche i giocatori di Fortnite saranno introdotti ad essa. Potete ascoltare la parodia completa in calce alla notizia.

Ecco infine tutte le novità svelate dell'aggiornamento di Fortnite 15.50.