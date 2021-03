Epic Games Store: Surviving Mars è il prossimo gioco gratis, ufficiale

Come ogni giovedì, è di nuovo arrivato il momento di scoprire qual è il gioco gratis che sarà disponibile dalla prossima settimana. Epic Games Store ha infatti annunciato che a partire dall'11 marzo 2021 sarà possibile ottenere gratuitamente: Surviving Mars. Come sempre il gioco sarà disponibile fino alle 16:59 del 18 marzo 2021.

Qui, invece, potete scoprire il gioco gratis PC del 4 marzo 2021.

Surviving Mars è un city builder di fantascienza mirato alla colonizzazione di Marte e alla sopravvivenza. Occorrerà scegliere un'agenzia spaziale per ottenere risorse e finanziamenti prima di determinare la posizione per la propria colonia. Una volta selezionato il luogo adatto bisognerà costruire cupole e infrastrutture, ricercare nuove possibilità e utilizzare i droni per sbloccare modi più elaborati per modellare ed espandere l'insediamento.

Non bisogna scordarsi di coltivare il cibo, estrarre minerali o semplicemente rilassarsi al bar dopo una dura giornata di lavoro. Ma soprattutto il compito del giocatore sarà quello di mantenere in vita i coloni. Non è un compito facile da svolgere su uno nuovo pianeta inospitale.

Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, questa è la nostra recensione di Surviving Mars. A questo indirizzo, invece, troverete la pagina Epic Games Store del gioco dove, tra sette giorni, potrete riscattare gratuitamente il gioco.