Pokémon Unite: Pass Battaglia svelato da un leak, è come lo immaginate

Pokémon Unite il Pass battaglia in immagine

Quando venne annunciato, Pokémon Unite non era certamente il capitolo che i fan storici si aspettavano. Questo non significa che il progetto di Timi Studio (Tencent) non abbia attirato l'attenzione dei fan dei MOBA. Per il momento sappiamo poco del gioco, ma una beta è attualmente in corso in Canada. Proprio grazie a un utente di quest'ultima è circolata un'immagine che svela il Pass Battaglia di Pokémon Unite: potete vederla voi stessi a inizio notizia.

Come potete vedere in calce, inotre, il leak è stato condiviso su Twitter da Centro Pokémon, profilo noto e molto attivo per tutto quello che riguarda le creaturine tascabili di GameFreak. L'immagine del Pass Battaglia di Pokémon Unite ci permette di vedere che la struttura è molto simile (per non dire identica) a quanto proposto da altri game as a service.

Il Pass Battaglia è legato alla stagione in corso (Season 1, come potete vedere in altro a destra nell'immagine). Ci sono una serie di livelli che si dividono in gratuiti e a pagamento. Ogni livello ricompensa con oggetti o valute in-game. Il livello 50 del Pass Battaglia della versione beta di Pokémon Unite include inoltre una skin per uno dei Pokémon, precisamente lo "stile sacro" per Ninetales versione Alola.

Possiamo anche notare che Pokémon Unite propone delle missioni che, supponiamo, daranno come ricompensa punti esperienza che permettono di salire di livello nel Pass Battaglia. Tutto esattamente come ci si aspetterebbe, in sostanza. L'approccio di Timi e GameFreak è conservativo, ma probabilmente estremamente efficace.

Vi segnaliamo inoltre un video di gameplay dalla closed beta del MOBA Nintendo. Infine, ecco nuove informazione e qualche immagine per il MOBA di Pikachu&co.