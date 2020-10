Pokémon Unite: nuove informazione e qualche immagine per il MOBA di Pikachu&co

Un po' a sorpresa, Tencent e Pokémon company hanno pubblicato diverse informazioni e una manciata di immagini di Pokémon Unite. Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'atteso MOBA per mobile e Nintendo Switch di Pikachu&co in arrivo nei prossimi mesi.

Il gioco è un classico MOBA 5v5 in stile League of Legends nel quale, al posto dei classici eroi, abbiamo due squadre formate dai mostri tascabili di Nintendo. Il gioco è sviluppato da TiMi Studios in collaborazione con Tencent e Pokémon Company. Pokémon Unite, al momento, è in beta chiusa, per questo motivo sono trapelate alcune informazioni riguardanti il gioco e qualche nuove screenshot.

Andiamo a scoprire le novità su Pokémon Unite:

Ci saranno 5 ruoli differenti: Potenza, Supporto, Bilanciato, Difesa e Velocità

differenti: Potenza, Supporto, Bilanciato, Difesa e Velocità I Pokémon saranno in tre categorie in baso alla difficoltà di utilizzo : Principiante, Medio e Avanzato

: Principiante, Medio e Avanzato Gli attacchi saranno 2: a corto e a lungo raggio

saranno 2: a corto e a lungo raggio Un Pokémon si può evolvere ai livelli 5 e 7 (se ha due forme evolutive)

ai livelli 5 e 7 (se ha due forme evolutive) I Pokémon impareranno nuove mosse ai livelli 1, 3, 5, 7

ai livelli 1, 3, 5, 7 La mossa di base disponibile all'inizio della partita sarà dimenticata una volta imparato il terzo attacco

disponibile all'inizio della partita sarà dimenticata una volta imparato il terzo attacco Più alto sarà il livello del Pokémon, più danno farà

del Pokémon, più farà Al livello 9 un Pokémon imparerà una speciale mossa chiamata Attacco Unite . Questa sarà la Ultimate a disposizione dei pokémon

un Pokémon imparerà una speciale mossa chiamata . Questa sarà la Ultimate a disposizione dei pokémon Al centro della mappa inizieranno ad apparire dei Pokémon selvatici piuttosto potenti come Zapdos e Drednaw che andranno sconfitti per esperienza bonus

piuttosto potenti come Zapdos e Drednaw che andranno sconfitti per esperienza bonus Oggetti come Caramelle rare o Bacche cedro cadranno casualmente sulla mappa e avranno effetti speciali sui Pokemon

A queste informazioni se ne aggiungono altre sui pokémon selezionabili:

Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur: Potenza, usabilità media, attacco da distanza

Charmander, Charmeleon, Charizard: Bilanciato, usabilità principiante, attacco ravvicinato

Squirtle, Wartortle, Blastoise: Difesa, usabilità media, attacco da distanza

Pikachu: Ruolo sconosciuto, usabilità media, attacco da distanza

Jigglypuff, Wigglytuff: Supporto, usabilità media, attacco ravvicinato

Machop, Machoke, Machamp: Bilanciato, usabilità media, attacco ravvicinato

Slowpoke, Slowbro: Difesa, usabilità media, attacco da distanza

Snorlax: Ruolo sconosciuto, usabilità principiante, attacco ravvicinato

Lucario: Ruolo sconosciuto, usabilità avanzata, attacco ravvicinato

Froakie, Frogadier, Greninja: Potenza, usabilità avanzata, attacco da distanza

Fletchling, Fletchinder, Talonflame: Velocità, usabilità media, attacco ravvicinato

Zeraora: Ruolo sconosciuto, usabilità avanzata, attacco ravvicinato

Cosa ne pensate di queste informazioni?