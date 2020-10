Xbox Series X ecco come girano Red Dead Redemption 2, Doom, Gears 3, Halo e Sekiro

Un nuovo video di Xbox Series X creato dallo YouTuber Kevin Kenson è incentrato sulla retrocompatibilità della console next-gen di Microsoft. Per far capire le potenzialità di questa funzione, il creator ha deciso di mostrare una carrellata di giochi Xbox One come Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Gears of War 3, Halo Anniversary e Sekiro: Shadows Die Twice in azione sulla nuova Xbox.

Il filmato è stato registrato in 4K, HDR e 60 fotogrammi al secondo, in modo da darci la possibilità di notare ogni piccola differenza rispetto alla versione originale per Xbox One X. Per esempio su Xbox Series X Control migliora notevolmente e non ha più quei cali di frame rate e quei lunghissimi tempi di caricamento che si possono notare con l'attuale generazione di console.

Panzer Dragoon Orta, oltre ad andare più fluido, è in grado di sfruttare anche l'auto HDR, ovvero quell'algoritmo che consente di trasformare i colori standard in quelli ad alto raggio dinamico.

Anche il frame rate di Sekiro: Shadows Die Twice riesce ad essere molto più fluido su Xbox Series X, dato che elimina quasi completamente i cali di frame sperimentabili su Xbox One X, rendendo in questo modo giustizia all'ultima fatica di From Software.

Infine Red Dead Redemption 2 migliora notevolmente grazie alla retrocompatibilità. La risoluzione dinamica del gioco, infatti, su XSX è molto più stabile e riesce a mantenere il gioco in 4K nativo in maniera molto più consistente.

Nel caso in cui abbiate il desiderio di vedere solo alcuni dei giochi trattati, di seguito vi riportiamo l'elenco dei titoli provati e quando vengono mostrati.

1:36 Control

2:21 Destiny 2

3:09 Monster Hunter World

3:55 Panzer Dragoon Orta

4:23 Fusion Frenzy

4:50 Final Fantasy XV

5:37 Sekiro: Shadows Die Twice

6:21 Fallout: New Vegas

7:00 Crackdown 3

7:25 Assassins Creed Odyssey

7:56 Hydro Thunder Hurricane

8:17 Doom Eternal

8:46 Gears of War 3

9:10 Banjo Kazooie

9:37 Quantum Break

9:54 Halo Anniversary

10:18 Red Dead Redemption 2

10:42 Sunset Overdrive

11:11 Geometry Wars 2

11:35 Rise of The Tomb Raider

In questo giorni siamo anche noi alle prese con Xbox Series X: l'abbiamo in redazione e la stiamo testando a lungo: queste sono le prime impressioni della nostra prova di Xbox Series X, ma stiamo costantemente pubblicando nuovi contenuti.

Cosa ne pensate di questa capacità di Xbox Series X?