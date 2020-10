Xbox Series X, prime console retail prodotte dal 15 settembre

Xbox Series X ha avviato la sua produzione di massa per il mercato, con le prime unità retail, destinate al commercio, già in mano ad alcuni giornalisti e youtuber vari che hanno potuto anche constatare la data di produzione del 15 settembre 2020.

Le prime prove ufficiali su Xbox Series X, ovvero la prima mandata di hands on che sono andati online principalmente sui siti americani qualche giorno fa, erano state effettuate su modelli non definitivi di console: dispositivi per test o comunque non destinati al commercio, come segnalato anche sul retro delle macchine.

Vari esponenti della stampa estera, in particolare dal Giappone come la redazione di Famitsu, hanno invece ricevuto delle unità standard previste per il commercio, ovvero console retail in tutto e per tutto complete, sebbene ovviamente ancora senza la versione del software definitiva, probabilmente.

In base a quanto riferito da queste fonti, che hanno potuto verificare tutti i dati relativi alla macchina semplicemente guardandone il retro, come nella foto riportata qui sotto, i primi modelli di Xbox Series X sembrano essere stati prodotti il 15 settembre 2020.

Considerando la prossimità con il lancio ufficiale di Xbox Series X, fissato per il 10 novembre 2020, è probabile che quella sia la data che sarà riportata sul retro di tutta la prima mandata di console in commercio al momento del lancio, dunque chi acquisterà Xbox Series X al day one è probabile che ottenga un modello fabbricato il 15 settembre 2020.

Nel frattempo, restiamo in attesa di un possibile annuncio in arrivo oggi su Xbox Series X e Microsoft in generale, anche se al momento si tratta solo di una voce di corridoio, mentre potete avere un riepilogo del nostro primo contatto con la nuova console nel provato di Xbox Series X da parte di Umberto Moioli.