Xbox Series X: un annuncio in arrivo oggi? Geoff Keighley sembra suggerirlo

Xbox Series X e Microsoft in generale potrebbero fare un annuncio di una qualche rilevanza per oggi, lunedì 5 ottobre, attraverso il blog ufficiale della compagnia Xbox Wire, in base a quanto riferito da Geoff Keighley durante un'intervista ad Aaron Greenberg.

Potrebbe benissimo trattarsi di una semplice battuta o magari di qualcosa di minimamente rilevante, ma durante la puntata di GamePink andata in onda durante il fine settimana, uno stream di beneficienza dedicato alla ricerca contro il cancro al seno, Keighley ha intervistato Aaron Greenberg menzionando un post sul blog previsto per lunedì.

Parlando con Aaron Greenberg, responsabile del marketing per la divisione Xbox di Microsoft, Keighley ha ribadito come la compagnia abbia fatto molto per la beneficienza e anche come questo sia un anno di grande attività per Xbox, con la console in arrivo e "un blog post in arrivo lunedì", cosa che ha scatenato le risate di entrambi.

Potrebbe essere un riferimento scherzoso al fato che Microsoft ha sganciato la bomba nucleare dell'acquisizione di Zenimax/Bethesda attraverso un semplice post sul blog ufficiale del lunedì 21 settembre, ma potrebbe anche intendere qualcosa di molto interessante, per cui il consiglio è comunque di tenere sotto controllo Xbox Wire per la giornata di oggi.

Ovviamente la questione ha già fatto partire voci di corridoio e supposizioni: tra le ipotesi più gettonate c'è l'annuncio di una nuova acquisizione, dopo tutte le chiacchiere sulla possibile acquisizione di Sega che tuttavia sembra sempre meno probabile. Oppure potrebbe trattarsi dell'annuncio di un qualche gioco, con alcuni che parlano addirittura di Starfield nel 2021 mentre altri riesumano la voce di corridoio sull'abbandono di Xbox Live Gold, mentre Jez Corden, giornalista di Windows Central, invita tutti alla calma e non aspettarsi granché.

Potete vedere il momento della "battuta" di Keighley a 1 ora e 53 minuti nel video riportato qui sotto.