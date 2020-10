DOOM Eternal su Xbox Game Pass ha fatto esplodere la quantità di giocatori

DOOM Eternal è arrivato su Xbox Game Pass e la base di utenti è letteralmente esplosa, con un incremento di 10 volte rispetto a quella registrata fino a poco prima su Xbox One.

Non si tratta di dati ufficiali, ma il grafico riportato qui sotto mostra come l'incremento esponenziale si sia registrato proprio in corrispondenza dell'uscita di DOOM Eternal nel catalogo di Xbox Game Pass, a dimostrazione del grande successo riscontrato con l'entrata nel servizio, anche perché i dati riguardano i giocatori attivi più che i semplici download.

Ovviamente il risultato è conseguenza abbastanza logica dell'uscita su Xbox Game Pass: si tratta a tutti gli effetti di un accesso gratuito per tutti gli abbonati e di un gioco praticamente nuovo e di grande richiamo, dunque è normale che si crei questo andamento positivo per la base di utenza.

Tuttavia, possiamo anche vederci un segno di come i titoli Bethesda e id Software possano essere recepiti molto positivamente dall'utenza Xbox, essendo in effetti molto in linea con i gusti storici dei giocatori su console Microsoft, dunque questo dimostra già gli ottimi risultati che possono essere raggiunti dall'ingresso di tutta la famiglia Bethesda all'interno degli Xbox Game Studios e dunque con i giochi direttamente su Game Pass.

Ricordiamo che DOOM Eternal è disponibile su Xbox Game Pass dal primo ottobre, insieme alle altre prime novità di ottobre 2020 per il catalogo del servizio Microsoft.