Cyberpunk 2077 è finito! Il gioco di CD Projekt Red entra in gold e non avrà rinvii

CD Projekt Red ha annunciato attraverso Twitter che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è finalmente finito. Il gioco è entrato in fase Gold e a questo punto uscirà puntuale il prossimo 19 novembre 2020 su Xbox Series X e S, Xbox One, PS4, PlayStation 5, Stadia e PC senza subire ulteriori ritardi.

Si tratta di una bella notizia, dato che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è stato piuttosto tribolato. Oltre ad un paio di rinvii, una pandemia che ha costretto lo studio polacco a riorganizzare i lavori da casa e le ultime polemiche legate al crunch time obbligatorio avviato dal capo della compagnia, c'è sempre stato il rischio che qualcosa potesse andare storto.

Invece lo sviluppatore polacco ha annunciato oggi di aver mandato in stampa il suo gioco (questo è quello che significa "fase gold"), che ha più di un mese per arrivare in tutti i negozi del mondo in maniera puntuale.

Il prossimo mese, dunque, sarà utilizzato da CD Projekt Red per creare la patch di lancio (che scommettiamo sarà piuttosto corposa) oltre che per velocizzare la creazione dell'aggiornamento pensato per sfruttare pienamente le capacità di Xbox Series X e PS5, al momento previsto per il 2021.

Una cosa, però, adesso è certa: Night City ci attende!