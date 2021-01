Pokémon Unite, un video di gameplay spunta dalla closed beta del MOBA Nintendo

Pokémon Unite, l'interessante MOBA basato sul celebre franchise, si trova attualmente in closed beta ma sono spuntati in rete alcuni materiali che lo mostrano in azione, come ad esempio questo video di gameplay.

Annunciato lo scorso giugno, Pokémon Unite vanta un multiplayer cross-play fra Nintendo Switch e dispositivi mobile, sperimentando tale feature al fine di rendere disponibile l'esperienza al maggior numero possibile di utenti.

Come avevamo scritto nella nostra anteprima di Pokémon Unite, al netto di qualche perplessità il nuovo progetto targato The Pokémon Company possiede senz'altro un grande potenziale, ma bisognerà bilanciarne bene le meccaniche e la struttura.

Il filmato in-game che trovate qui sopra evidenzia infatti i limiti della formula tradizionale dei MOBA, che in assenza di obiettivi per velocizzare il match o di una strategia precisa può tradursi in un botta e risposta spesso ripetitivo.

Non c'è dubbio, tuttavia, che team di sviluppo e publisher sapranno sfruttare al meglio i test della beta per regolare questi e altri aspetti del gioco, così da renderlo appetibile per la maggior parte dei giocatori.