The Witcher 3, il cosplay di Yennefer firmato Lada Lyumos è splendido

The Witcher 3: Wild Hunt continua a ispirare con i suoi magnifici personaggi le professioniste del cosplay, e così l'ultima creazione di Lada Lyumos è la splendida Yennefer che vedete nella foto in calce.

Figura centrale anche nella serie Netflix di The Witcher, Yennefer di Vengerberg è una potente maga proveniente dalla Loggia delle Maghe, famosa per la sua incredibile bellezza e non a caso grande amore di Geralt di Rivia.

Lada Lyumos l'ha interpretata in diverse foto, ponendo grande enfasi non solo sull'abito e l'acconciatura, ma anche sui dettagli dello sfondo, che richiamano riti esoterici e, in qualche modo, un'atmosfera fantasy medievale.

Non è un caso che la modella russa si cimenti anche nell'ambito del design, come dimostrano le sue recenti produzioni: il cosplay di 2B da NieR Automata e quello di Tifa Lockhart da Final Fantasy VII.