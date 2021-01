Steam: svelate le date dei Saldi del Capodanno Lunare 2021

Svelate le date dei Saldi del Capodanno Lunare 2021 di Steam: inizieranno l'11 febbraio 2021 e termineranno il 15 febbraio, sempre 2021. A riportarle per primo è stato steamdb, che di solito non sbaglia mai quando si tratta di informazioni simili.

In realtà sono anni che Valve non riesce a tenere segrete le date dei suoi saldi o dei suoi eventi. Il motivo è molto semplice: ogni sviluppatore registrato a Steamworks riceve con largo anticipo informazioni sui periodi dei saldi (per decidere come gestirli e quali sconti praticare ndr), quindi attualmente ci sono migliaia di persone con in mano questa informazione. Facile che avvenga una fuga di notizie a queste condizioni.

Come già comunicato, prima dei Saldi del Capodanno Lunare 2021 ci sarà lo Steam Game Festival (dal 3 al 9 febbraio) che consentirà di provare tantissimi giochi indipendenti e di entrare in contatto diretto con gli sviluppatori. Si tratta di una delle iniziative migliori di Steam degli ultimi anni, quindi non mancate di partecipare scaricando qualcosa o assistendo a qualche presentazione.