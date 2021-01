The Procession to Calvary, la recensione: il Rinascimento come non l'avete mai visto

Ahi, lasso! La guerra santa è finita e la pugna non è ormai più d'uopo, financo proibita, come placare lo spirto guerriero ch'entro ci rugge? Scopriamolo nella recensione di The Procession to Calvary, un'avventura grafica che si regge perfettamente in bilico tra il capolavoro e l'eresia. Joe Richardson è la geniale mente che ha ideato una specie di genere a sé stante: così come il precedente Four Last Things, anche questa è un'avventura grafica alquanto peculiare, tutta basata su dipinti di epoca rinascimentale ma parzialmente modificati, scomposti e riposizionati, oltre ad essere animati con effetti a dir poco esilaranti. Il risultato è una dissacrante revisione di personaggi, ambientazioni ed eventi storici effettuata attraverso la sistematica ridicolizzazione di grandi capolavori dell'arte rinascimentale: le opere di Michelangelo, Bosch, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Velazquez, Canaletto e altri vengono usate come scenari e distorte in maniera quanto più possibile ridicola, una roba da far impallidire critici e storici dell'arte ma da far sganasciare dalle risate molti altri.





C'è da fare una premessa: perché The Procession to Calvary funzioni a dovere è necessario essere un po' sintonizzati sul particolare umorismo che lo anima. Per capirsi, è un gioco che sembra uscito direttamente dalla mente dei Monty Python, non per nulla "Pythonesco" è proprio la definizione che lo stesso Richardson utilizza per descriverlo e se avete visto il film Monty Python e il Sacro Graal potete farvi un'idea di come funzioni il tutto. Il risultato è un po' come una reinterpretazione di una storia cavalleresca ambientata direttamente all'interno di dipinti dei Grandi Maestri rinascimentali, scritta però sotto pesante influsso di oppiacei.





Come tutte le grandi storie, la premessa iniziale è alquanto semplice (e tale resta anche in seguito, in effetti): la protagonista è una cavaliera che durante una misteriosa "guerra santa" si è fatta prendere un po' troppo la mano e non riesce più a contenere il suo irresistibile istinto omicida dopo la fine delle ostilità. Siccome il regno è ormai in pace e la violenza gratuita non è più ben vista, l'unica soluzione per sfogarsi è eliminare il malvagio Heavenly Peter, capo della fazione avversa, che regna nei territori del sud. Il picaresco viaggio necessario per raggiungere il nemico è costellato di strani personaggi, situazioni folli, dialoghi assurdi ed enigmi da risolvere, in quello che può essere definito un classico punta e clicca ma che di normale ha veramente poco.