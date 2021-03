Elden Ring, trailer trafugato: Schreier e Grubb confermano, spuntano due clip

Il primo trailer di Elden Ring è stato trafugato: secondo quanto riferito da VGC, che sostiene di averlo visionato, così come i giornalisti Jason Schreier e Jeff Grubb, il video circola nelle chat private e sembra sia spuntata una piccola clip: la trovate in calce.

Ciò confermerebbe la notizia secondo cui il trailer di annuncio di Elden Ring arriverà senza preavviso, ma non solo: sapendo dell'esistenza di un leak, From Software e Bandai Namco potrebbero accelerare i tempi e mostrare il filmato in anticipo sui tempi.

"Posso solo immaginare cosa ti spinga a cercare l'Elden Ring", dice la voce di un narratore nel trailer, stando alla ricostruzione di VGC. "Suppongo di non poterti convincere a tornare indietro. Molto bene, allora!"

Il video include sequenze di gameplay con combattimenti simili a quelle della serie Dark Souls, boss fight contro un drago sputafuoco e un enorme avversario armato di spada, nonché un assaggio di uno scontro a cavallo all'interno di un ampio scenario aperto.

Sempre secondo questa fonte, il trailer definisce Elden Ring "un franchise action RPG fantasy completamente inedito dai creatori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice."

A questo punto non rimane che attendere la pubblicazione del leak o il trailer ufficiale: di certo non manca molto perché si possa finalmente dare uno sguardo a ciò che From Software sta preparando per Elden Ring.

Questa immagine potrebbe essere stata catturata dal video completo, anche in questo momento il rischio di fake realizzati per cavalcare l'onda dell'entusiasmo e la caccia al trailer è altissimo.