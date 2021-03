PS5 a tema The Last of Us è bellissima, ma i commenti dei fan sono comici

PS5 a tema The Last of Us 2

Le console da gioco hanno sempre ricevuto nel corso del proprio ciclo vitale vari ammodernamenti e varie edizioni speciali pensate per celebrare i giochi più importanti rilasciati negli anni. PlayStation 5 è ancora all'inizio della propria "carriera", quindi non sono state prodotte versioni speciali. Un fan ha quindi deciso di risolvere il "problema" e ha creato una PS5 a tema The Last of Us: come potete vedere qui sopra, è bellissima, ma gli utenti non hanno perso l'occasione per commentare in modo comico (se non direttamente sarcastico).

L'immagine che vedete, infatti, è stata condivisa tramite Reddit dall'utente ZeevoYT. Nell'arco di poche ore i commenti più votati sono stati quelli che ironizzavano sulla scarsità di scorte di PS5. Uno dei primi che possiamo leggere è infatti "The Last of PS5s". In risposta, un secondo utente afferma "The Last of US PS5s, ma many more in Europe", ovvero "L'ultima PS5 americana, ma molte più in Europa", facendo un gioco di parole tra "us" (noi) e "US" (Stati Uniti).

Le battute proseguono con molteplici giochi di parole come The Last of Stock. Al di là delle battute, l'immagine condivisa dall'utente Reddit è incredibile. Questa PS5 a tema The Last of Us rispetta lo stile del gioco in modo semplice ma efficace: invece di puntare sui personaggi, la console è stata ridipinta per sembrare un muro di mattoni ricoperto di muschio, che indica la decadenza della civiltà del gioco di Naughty Dog. Possiamo poi vedere la scritta The Last of Us sul lato e sulla parte centrale. Non manca infine il simbolo delle Luci (Fireflies, in originale).

Alcuni commenti di Reddit temono che questa PS5 a tema The Last of Us non sia utilizzabile a causa della troppa vernice che invoglierebbe il surriscaldamento. In ogni caso, il risultato è incredibile. Vi segnaliamo infine che nuove scorte della console Sony fanno crescere le vendite di Spider-Man, la classifica UK della scorsa settimana.