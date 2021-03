Star Wars Obi-Wan Kenobi: serie Disney include Varma del Trono di Spade, report

Deadline segnala tramite un nuovo report che la star de Il Trono di Spade Indira Varma sarà parte della serie Star Wars Obi-Wan Kenobi di Disney Plus. Varma ha interpretato il personaggio "Ellaria Sand", la matriarca delle mortali Vipere della Sabbia e amante vendicativa dello "sfortunato" Oberyn Martell, noto anche come Vipera Rossa. Varma è apparsa anche in Rome nei panni di Niobe, Carinal Row come Piety Breakspear e nei panni di Safiya Masry in For Life della ABC.

Per il momento non è però chiaro quale ruolo debba interpretare Varma all'interno della serie Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi. Lucasfilm è ben attenta a non lasciare trapelare informazioni riguardo alla nuova serie per Disney Plus che vede Ewan McGregor riprendere il proprio ruolo di Maestro Jedi. Sappiamo che la storia ruoterà attorno a Obi-Wan Kenobi e ai suoi anni spesi in esilio su Tatooine durante il misterioso periodo intercorso tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza. Di tale periodo abbiamo potuto vedere solo un frammento in Star Wars Rebels, ma vi è molto da scoprire.

McGregor ha recentemente affermato: "È la storia di Obi-Wan Kenobi, suppongo. Non riguarda solo me, ma ci sarà certamente un sacco di spazio per me: il che è positivo! Inizieremo le riprese a marzo del prossimo anno [ndr, l'intervista è del 2020, quindi fa riferimento a marzo 2021]".

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sulla serie di Star Wars Obi-Wan Kenobi. Ritornando infine in tema videogiochi, vi ricordiamo che Star Wars Squadrons arriva a marzo su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.