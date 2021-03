Star Wars Squadrons a marzo su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Electronic Arts ha annunciato che a marzo 2021 gli abbonati EA Play potranno giocare a Star Wars Squadrons. Di conseguenza il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass Ultimate, che ormai comprende anche il servizio del publisher dei FIFA.

In verità i giochi annunciati per EA Play sono tre: NFL 21 (marzo), Star Wars Squadrons (marzo) e NHL 21 (aprile), ma immaginiamo che dalle nostre parti interessi soprattutto il simulatore spaziale tratto dalla saga di Disney. Attenzione, perché quando parliamo di EA Play ci riferiamo all'abbonamento base, quello da 24,99€ l'anno o 3,99€ al mese, non alla versione premium da 99€ l'anno, in cui i tre giochi sono già disponibili da tempo.

Naturalmente solo i possessori di Xbox potranno giocare a Star Wars Squadron su Xbox Game Pass Ultimate. EA Play non è infatti ancora integrato con la versione PC dell'abbonamento. Dovrebbe esserlo entro l'anno, ma ancora non si sa bene quando.

Electronic Arts ha anche colto l'occasione per ricordare agli abbonati Premium di EA Play, che dal 26 marzo potranno giocare a It Takes Two, il nuovo gioco di Josef Fares, cui dobbiamo già A Way Out e Brothers: A Tale of Two Sons.