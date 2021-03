Final Fantasy 7 Remake Parte 2 userà più funzioni di PS5

Durante lo State of Play di Sony PlayStation della scorsa settimana, Square Enix ha mostrato al mondo Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione PS5 del gioco uscito lo scorso anno. Per quanto questa nuova edizione sfrutti le capacità della nuova console di Sony, i fan non devono aspettarsi nulla di eccezionale in termini di feedback aptico e audio 3D (due delle caratteristiche più pubblicizzate per PlayStation 5). In un'intervista a Famitsu, Nomura ha però confermato che le funzioni uniche di PS5 saranno maggiormente utilizzate con Final Fantasy 7 Remake Parte 2 (nome non ufficiale).

"In termini di grafica, i maggiori miglioramenti sono legati a effetti di luce e texture [ndr, in Intergrade], ma gli effetti ambientali come la nebbia sono stati aggiunti per potenziare il senso di realismo e di immersione nel mondo di gioco. Per quanto riguarda i grilletti adattivi, sono parzialmente supportati. Detto ciò, per quanto riguarda tutte le feature di PlayStation 5, per favore attendete il prossimo gioco nel quale potremo partire dalle basi". Nomura conferma quindi che Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sarà costruito con le funzioni di PS5 in mente, a differenza di Intergrade al quale sono solo state aggiunte.

Sarà curioso capire, inoltre, se queste funzioni esclusive di PS5 possano essere condivise anche con Final Fantasy 16, altro capitolo della saga in sviluppo per la console next-gen di Sony PlayStation. Pur vero che si tratta di elementi accessori, non fondamentali per l'esperienza di gioco, ad oggi il DualSense si è rivelato un interessante hardware.

Per il momento non ci resta altro da fare se non attendere. Infine, se avete ancora dubbi su come funziona Final Fantasy 7 Remake Intergrade: ecco prezzo, Episodio Yuffie e esclusività spiegate. Vi segnaliamo anche che il Final Fantasy 7 Remake nel PS Plus non darà accesso alla versione PS5.