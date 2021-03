Stardew Valley: il creatore ringrazia i fan con un commovente messaggio

Stardew Valley ha da poco celebrato il suo quinto anniversario: sono già passati cinque anni da quando questo moderno Harvest Moon ha invaso il mondo dei videogiochi ed è divenuto un successo commerciale multimilionario. Il merito è ovviamente dell'abilità dello sviluppatore Eric Barone (in arte, ConcernedApe) ma è anche dei giocatori. L'autore ha quindi ringraziato tutti i fan tramite Twitter in un messaggio commovente.

Barone ha scritto: "Oggi è l'anniversario del quinto anno di Stardew Valley. Voglio solo ringraziarvi tutti quanti per essere stati parte di tutto questo. È stato veramente incredibile." Subito dopo, però, l'autore di Stardew Valley ha aggiunto un secondo commento, rispondendo ai messaggi d'affetto dei fan. "Non ho mai visto così tanti ringraziamenti. Li accetto tutti, li tengo con me, ma poi ve li rimando indietro. È come una battaglia a palle di neve ma con dei ringraziamenti. Mi piace. Tutti sono così gentili e puri di cuore. Siate benedetti".

Stardew Valley: le stagioni cambiano il panorama e non solo

Stardew Valley ha colpito nel cuore moltissimi giocatori, a partire dai fan degli originali Harvest Moon che per anno sono rimasti a bocca asciutta. Il successo del gioco è dovuto ovviamente alle sue qualità ma anche al fatto che Barone ha continuamente aggiornato il gioco, migliorandolo ed espandendolo tramite update gratuiti. In questi cinque anni il simulatore bucolico è diventato sempre più grande, soprattutto con il recente update 1.5

Barone lavorerà mai a un nuovo gioco? In passato aveva suggerito di avere qualche idea, ma per il momento non abbiamo informazioni precise in merito. Vi segnaliamo anche che è in arrivo il gioco in scatola di Stardew Valley: The Board Game, ecco il trailer d'annuncio ufficiale del gioco da tavolo.

L'aggiornamento 1.5 è disponibile per PS4, Switch e Xbox One, inoltre, nel caso nel quale non giochiate su PC.