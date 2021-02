Stardew Valley: The Board Game, trailer d'annuncio ufficiale del gioco da tavolo

Un po' a sorpresa ConcernedApe, per voce del suo fondatore Eric Barone, ha annunciato Stardew Valley: The Board Game. Si tratta del gioco da tavolo del suo simulatore di vita agreste, creato in collaborazione col designer Cole Medeiros. Il trailer mette in luce molte delle caratteristiche di Stardew Valley: The Board Game, ma soprattutto ci fa sapere che il gioco è disponibile da subito!

Nel caso in cui siate interessati, potrete trovare Stardew Valley: The Board Game sul negozio del sito ufficiale.

Evidentemente in queste settimane ConcernedApe vuole che i fan di Stardew Valley giochino in compagnia. L'aggiornamento 1.5 di Stardew Valley, infatti, è stato appeno pubblicato su PS4, Switch e Xbox One. La novità principale è o split-screen, per poter giocare in compagnia di un familiare/coinquilino.

Adesso, invece, ConcernedApe ha annunciato un gioco da tavolo da 1 a 4 persone. Creare Stardew Valley: The Board Game ha richiesto due anni e mezzo di lavoro per tradurre le meccaniche del videogame in un gioco da tavolo, ma adesso sarà possibile trovare tutte le meccaniche tipiche di Stardew Valley come la possibilità di piantare verdure, pescare, estrarre minerali e, ovviamente, interagire con gli abitanti del villaggio.

Una delle cose più apprezzate è il fatto che ci siano più obiettivi del gioco, in modo da incentivare la rigiocabilità delle partite e consentire strategie differenti. Lo stile di tutto Stardew Valley: The Board Game è invece immediatamente riconoscibile, dato che riprende perfettamente la grafica e le immagini utilizzate nel gioco.