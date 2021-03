Elden Ring: il trailer di annuncio arriverà senza preavviso, niente grandi eventi

Elden Ring è tornato al centro dell'attenzione dei giocatori in questi ultimi giorni. Il gioco di Hidetaka Miyazaki è sparito dai radar da molto tempo e i fan sono smaniosi di vedere finalmente un trailer di presentazione completo. Secondo recenti rumor, non dovrebbe mancare troppo. Quando avverrà? Difficile dirlo, ma Imran Khan - ex giornalista di Game Informer - ha svelato che la presentazione avverrà con un semplice trailer.

L'informazioni è stata condivisa durante una diretta streaming. Ovviamente come sempre non si tratta di un'informazione ufficiale e va presa con la dovuta cautela. L'idea, comunque, è che la nuova presentazione di Elden Ring non avverrà tramite un grande evento, ma semplicemente tramite il rilascio di un nuovo trailer.

Questa informazioni va a braccetto su quanto sappiamo fino a questo momento. Jason Schreier ha affermato che non manca troppo al rilascio del nuovo trailer, ma di certo non sarà mostrato al prossimo evento Microsoft, come confermato da Greenberg. Senza altri grandi eventi in programma a breve termine, la soluzione più credibile è proprio che Elden Ring si mostri senza particolare fasto al pubblico.

Khan afferma inoltre che l'evento di Microsoft non sarà nulla di eccezionale: si tratterà di un'occasione per spiegare in che modo gestirà Bethesda e come procedono i lavori su alcuni titoli.

Anche secondo Jeff Grubb, Elden Ring riceverà un trailer o informazioni entro la fine di marzo. Tutti gli indizi puntano quindi a un annuncio entro un mese o poco più, con un trailer rilasciato "all'improvviso". Non ci resta altro da fare se non attendere.