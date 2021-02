Elden Ring: trailer o informazioni entro la fine di marzo, dice Jeff Grubb

Elden Ring tornerà a farsi vedere, o comunque sarà al centro di un trailer o nuove informazioni, entro la fine di marzo 2021, secondo il giornalista Jeff Grubb di VentureBeat, che nel tempo libero veste spesso e volentieri i panni dell'insider, rivelandosi a volte molto affidabile e altre volte meno, a dire il vero.

In ogni caso, la sua voce va a sommarsi a una serie di rumor che puntano su una nuova presentazione di Elden Ring tra breve, considerando anche come anche l'ex-GameInformer Imran Khan abbia riferito nei giorni scorsi con sicurezza che riceveremo informazioni prima dell'E3 2021 sul nuovo titolo From Software.

Nel caso di Grubb, il cerchio si stringe ulteriormente e la nuova presentazione sembra essere decisamente vicina, visto che si parla di un evento entro la fine del mese di marzo, ovvero nelle prossime settimane. "Diverse fonti mi fanno essere sicuro sul fatto che di Elden Ring sapremo qualcosa entro la fine marzo", ha affermato il giornalista nel podcast "GamesBeat Decides" nelle ore scorse.

Ovviamente è difficile sbilanciarsi in una situazione del genere, fortemente complicata dal Covid-19 che può cambiare i programmi all'ultimo momento, ma sembra che ci siano materiali e informazioni pronte ormai da tempo e che le misteriose fonti di Grubb abbiano visto questi documenti pronti per essere divulgati.

C'è la possibilità che slitti tutto ad aprile, ma secondo Grubb in ogni caso non dovrebbe mancare ormai molto ed è piuttosto sicuro che Elden Ring possa mostrarsi, o comunque essere protagonista di nuove informazioni, entro la fine di marzo 2021. D'altra parte, sempre qualche giorno fa il sito ufficiale del gioco aveva svelato la classificazione PEGI, cosa che aveva portato molti a pensare a un trailer in arrivo per Elden Ring, che continua ad essere uno dei titoli più attesi in assoluto nonostante non si sia praticamente mai visto dal suo lontano annuncio all'E3 2019.