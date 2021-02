Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente: immagini, starter e leggendari

Dopo tanti rumor di queste settimane, finalmente ieri Game Freak e Nintendo hanno annunciato Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i remake per Nintendo Switch di Diamante e Perla. Oggi vi mostriamo le prime immagini di gioco e vi parliamo degli starter e dei leggendari che incontreremo durante le nostre avventure.

L'annuncio al Pokémon Presents di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente è stato fatto con un trailer. Il gioco arriverà alla fine dell'anno in esclusiva per Nintendo Switch.

Sviluppati da ILCA, Inc. e diretti da Junichi Masuda (GAME FREAK) e Yuichi Ueda (ILCA), Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente permetteranno ai fan di godersi la storia originale e le meccaniche di gioco di Pokémon Diamante e Pokémon Perla sotto una luce nuova. I giochi originali sono stati riprodotti fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch. Le proporzioni delle città e dei percorsi sono state preservate con cura, e i fan che hanno giocato ai giochi originali riconosceranno molti luoghi a loro familiari. Questi giochi presentano le stesse meccaniche semplici e intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon, ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata.

Gli Allenatori sceglieranno Turtwig, Chimchar o Piplup come primo compagno d'avventura prima di dare inizio al loro viaggio. Lungo il cammino, incontreranno il Pokémon leggendario Dialga in Pokémon Diamante Lucente o Palkia in Pokémon Perla Splendente.

Turtwig

Categoria: Pokémon Fogliolina

Altezza: 0,4 m

Peso: 10,2 kg

Tipo: Erba

Abilità: Erbaiuto

Il guscio di Turtwig, fatto di terra, diventa ancora più duro quando il Pokémon beve. Questo Pokémon vive sulle rive dei laghi e le sue foglie appassiscono se ha sete.

Chimchar

Categoria: Pokémon Scimpanzé

Altezza: 0,5 m

Peso: 6,2 kg

Tipo: Fuoco

Abilità: Aiutofuoco

Chimchar scala agilmente pareti rocciose e va a vivere sulle cime dei monti. La fiamma sulla sua coda, alimentata dai gas della pancia, non si spegne neppure quando piove.

Piplup

Categoria: Pokémon Pinguino

Altezza: 0,4 m

Peso: 5,2 kg

Tipo: Acqua

Abilità: Acquaiuto

Piplup è molto orgoglioso e odia accettare cibo dalla gente. Abile nuotatore, quando caccia può rimanere sott'acqua per più di 10 minuti grazie alle fitte piume che lo proteggono dal freddo.

Dialga

Categoria: Pokémon Tempo

Altezza: 5,4 m

Peso: 683,0 kg

Tipo: Acciaio/Drago

Abilità: Pressione

Dialga viene descritto nei miti della regione di Sinnoh come un'antica divinità e ha il potere di controllare il tempo. Si dice che la sua nascita sia all'origine dello scorrere del tempo.

Palkia

Categoria: Pokémon Spazio

Altezza: 4,2 m

Peso: 336,0 kg

Tipo: Acqua/Drago

Abilità: Pressione

Nella mitologia della regione di Sinnoh, Palkia viene rappresentato come una divinità e ha l'abilità di distorcere lo spazio. Si dice che viva in uno squarcio fra dimensioni parallele.