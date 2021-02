Elden Ring: informazioni prima dell'E3 2021, per un insider

Stando all'insider Imram Khan, avremo presto informazioni su Elden Ring. Quanto presto? Prima dell'E3 2021. Quindi da qui a giugno dovremmo saperne qualcosa di più su questo misterioso titolo, annunciato ma mai presentato completamente.

Durante il live stream in cui ha riportato la soffiata, Khan ha fatto capire di sapere anche altro sul gioco, ma di non potere o non voler dare ulteriori dettagli. A riportare le sue parole è stato Álvaro, il conduttore del podcast Xbox Radio, solitamente molto attento alle informazioni che fa girare sui suoi canali social.

Recentemente si è parlato del possibile arrivo di un trailer di Elden Ring, legato alla classificazione del PEGI. Che il 2021 sia l'anno giusto per saperne di più è cosa data per scontata, visto che FromSoftware stessa lo ha indicato come l'anno di Elden Ring. Intanto potete guardare il lavoro fatto sul teaser trailer di annuncio, spiegato dall'artista che lo ha realizzato.