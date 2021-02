Square Enix ha annunciato che NieR: Automata ha venduto più di 5,5 milioni di copie tra fisiche e digitali. Il dato fa riferimento al mercato globale e comprende tutte le piattaforme su cui è stato lanciato.

A dicembre 2020 l'editore aveva parlato di 5 milioni di copie vendute per NieR: Automata. Evidentemente nel frattempo è riuscito a piazzarne altre 500.000 mila, il che non è male, vista l'età del gioco e vista la serie di fortunati eventi che ne hanno portato alla realizzazione.

NieR: Automata fu lanciato su PS4 il 23 febbraio 2017 in Giappone e il 7 marzo in America e in Europa. La versione PC fu lanciata in esclusiva su Steam il 17 marzo 2017, mentre quella Xbox One arrivò solo un anno dopo, cioè il 26 giugno 2018. A febbraio 2019 è stata pubblicata la Game of the YoRHa Edition per PC e PS4.

Recentemente è stato scoperto un cheat segreto che porta direttamente al finale del gioco, uno dei tanti easter egg di cui è piano il gioco di Yoko Taro e PlatinumGames. Il successo del titolo è stato tale da aver trainato i download del recentissimo NieR Re[in]carnation, già a quota 3 milioni.